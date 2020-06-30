Кол-центр 9108 работает в усиленном режиме

В связи с правилами и возможными трудностями при использовании "Системы получения разрешений и мониторинга в период внедрения особого карантинного режима" в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе создана возможность обращения в кол-центр 9108 ASAN xidmət.

Как сообщили Report в ASAN xidmət, посредством высоких технологий обеспечено оказание услуг кол-центра дистанционно.

Сотрудники центра ежедневно принимают обращения от примерно 12-14 тыс. граждан. Прием обращений через кол-центр 9108 предусмотрен в период особого карантинного режима. В этот период обращения принимаются ежедневно с 09:00 до 21:00. Кроме того, круглосуточно работает система автоматизированного ответа на запросы граждан.