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    Кабмин Азербайджана, КПА и Национальная конфедерация организаций предпринимателей заключили Главное коллективное соглашение

    Соглашение рассчитано на 2018-2019-cu годы

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии со статьей 36 Трудового кодекса Азербайджанской республики Кабинет министров Азербайджана, Конфедерация профсоюзов, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) приняли решение о заключении Главного коллективного соглашение на 2018-2019 годы.

    Как передает Report, об этом говорится в решении Кабинета министров.

    Документ был подписан премьер-министром страны Артуром Расизаде, председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) Саттаром Мехбалиевым, а также президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамедом Мусаевым.

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