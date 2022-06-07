Изменен состав Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики.
Как сообщат Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Распоряжением состав Наблюдательного совета приведен в следующей редакции:
Председатель наблюдательного совета
Заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики
Члены наблюдательного совета
Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Заместитель министра образования Азербайджанской Республики
Заместитель министра культуры Азербайджанской Республики
Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики
Председатель Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана
Член правления Союза волонтерских организаций Азербайджана
Член правления ”Платформы азербайджанских студентов и выпускников”.