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Изменен состав Наблюдательного совета Фонда молодежи

Изменен состав Наблюдательного совета Фонда молодежи Изменен состав Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
7 июня 2022 г. 17:24
Изменен состав Наблюдательного совета Фонда молодежи

Изменен состав Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики.

Как сообщат Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Распоряжением состав Наблюдательного совета приведен в следующей редакции:

Председатель наблюдательного совета

Заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

Члены наблюдательного совета

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Заместитель министра образования Азербайджанской Республики

Заместитель министра культуры Азербайджанской Республики

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики

Председатель Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана

Член правления Союза волонтерских организаций Азербайджана

Член правления ”Платформы азербайджанских студентов и выпускников”.

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Версия на английском языке Composition of Supervisory Board of Youth Foundation changed
Версия на азербайджанском языке Gənclər Fondu Müşahidə Şurasının tərkibi dəyişdirilib - SİYAHI

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