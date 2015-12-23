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    Избраны новые члены в ЦИК Нахчывана - СПИСОК

    Решением Верховного Меджлиса ЦИК переформирован

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ На заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (АР) утвержден новый состав Центральной избирательной комиссии. 

    Как сообщает Report, решением Верховного Меджлиса ЦИК переформирован.

    Так, Магеррам Гасымов, Али Гадимов, Эльнур Эйвазов, Шамхал Мамедов, Ариф Агаев, Акрам Гусейнзаде и Джейран Гулиева избраны членами Центральной избирательной комиссии Нахчывана. 

    Анар Казымов, Турал Гусейнов, Турал Гасанов и Вахида Байрамова, представлявшие ЦИК Нахчывана в прежнем составе, не были избраны в новый состав. Вместо них право представительства в ЦИК получили Шамхал Мамедов, Ариф Агаев, Акрам Гусейнзаде и Джейран Гулиева.

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