 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​ИВ города Баку дала разрешение на проведение митинга Национальному совету

    Исполнительная власть города Баку ответила на обращение национального совета

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку ответила на обращение Национального совета в связи с намерением провести митинг.

    Об этом Report сообщил заместитель председателя партии Народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы. Он отметил, что Исполнительная власть города Баку рассмотрела обращение Национального совета о проведении митинга и дала согласие на его проведение. Митинг пройдет 5 апреля в 15:00 на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе (бывший стадион "Мехсул").

    Отметим, что предыдущий митинг Национальный совет провел 15 марта. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi