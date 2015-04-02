​ИВ города Баку дала разрешение на проведение митинга Национальному совету

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку ответила на обращение Национального совета в связи с намерением провести митинг.

Об этом Report сообщил заместитель председателя партии Народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы. Он отметил, что Исполнительная власть города Баку рассмотрела обращение Национального совета о проведении митинга и дала согласие на его проведение. Митинг пройдет 5 апреля в 15:00 на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе (бывший стадион "Мехсул").

Отметим, что предыдущий митинг Национальный совет провел 15 марта.