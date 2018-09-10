Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту Дворца культуры села Ивановка Исмаиллинского района.

Как сообщает Report, в целях капитального ремонта и оснащения необходимым оборудованием и инвентарем Дворца культуры села Ивановка Исмаиллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Исмаиллинского района выделено 2,5 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.