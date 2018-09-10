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    Исполнительной власти Исмаиллинского района выделено 2,5 млн манатов

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту Дворца культуры села Ивановка Исмаиллинского района. 

    Как сообщает Report, в целях капитального ремонта и оснащения необходимым оборудованием и инвентарем Дворца культуры села Ивановка Исмаиллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Исмаиллинского района выделено 2,5 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в  настоящем распоряжении.

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