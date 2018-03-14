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    Иса Гамбар выписан из больницы

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Председатель Национального центра стратегического мышления, бывший башган Партии Мусават Иса Гамбар выписан из больницы Hacettepe в Анкаре, где проходил лечение.

    Как сообщает Report, состояние здоровья И.Гамбара нормальное.

    В конце недели бывший башган "Мусават" вернется в Баку.

    Отметим, что 13 января в состоянии здоровья Исы Гамбара появились проблемы и его поместили в Центральную клиническую больницу. После обследований выяснилось, что И.Гамбар перенес инфаркт. Ему сделали стентирование сосудов сердца.

    23 февраля И.Гамбар вновь был помещен в Центральную клиническую больницу. В медицинском учреждении отметили, что на этот раз он обратился к врачам не из-за проблем с сердцем. И.Гамбара поместили в общее стационарное отделение.

    Затем, в сопровождении башгана Партии Мусават Арифа Гаджилы и врача Центральной клинической больницы бывший башган Партии Мусават был помещен в анкаринскую больницу Hacettepe. 

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