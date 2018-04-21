Инам Керимов освобожден от должности председателя "ASAN Xidmət"

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Инам Керимов освобожден от должности председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.
Как передает Report, данное распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
В распоряжении говорится:
"Освободить Инама Имдад оглу Керимова от должности председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики".
Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook