Инам Керимов освобожден от должности председателя "ASAN Xidmət"

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Инам Керимов освобожден от должности председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Как передает Report, данное распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

В распоряжении говорится:

"Освободить Инама Имдад оглу Керимова от должности председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики".

Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.