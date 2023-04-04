Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана

Инам Имдад оглу Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджанской Республики.

Инам Имдад оглу Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Инам Керимов родился 6 июня 1977 года в Баку. В 1984-1994 годах учился в гимназии гуманитарных наук в Баку. В 1994-1995 годах он продолжил образование в средней школе Ричмонда в штате Индиана (США).

Далее учился в БГУ на факультете международного права.

В период с 2004 по 2012 гг. работал старшим консультантом в Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Параллельно в 2005-2012 годах И.Керимов был секретарем Комиссии по борьбе с коррупцией в Азербайджанской Республике.

В 2005-2012 годах возглавлял делегацию Азербайджанской Республики в Группе государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO).

С 2018 по 2023 годы являлся министром сельского хозяйства Азербайджана.

Владеет английским, французским, персидским и русским языками.

Женат, имеет двоих детей.