Импорт в Азербайджан товаров для разминирования освобожден от налога на 5 лет

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и закон "О таможенных тарифах".

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и закон "О таможенных тарифах".

Как сообщает Report, согласно изменениям, в рамках разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также других территорий, затронутых войной и военными операциями, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, с 15 октября 2021 года по 15 октября 2026 года от таможенных пошлин и налога освобождаются импортируемые в Азербайджан все виды техники и оборудования, технические средства и устройства, их запасные части, средства индивидуальной броневой защиты (одежда), инструменты, собаки-саперы, взрывчатые и пиротехнические вещества.