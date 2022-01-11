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Импорт в Азербайджан товаров для разминирования освобожден от налога на 5 лет

Импорт в Азербайджан товаров для разминирования освобожден от налога на 5 лет Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и закон "О таможенных тарифах".
Внутренняя политика
11 января 2022 г. 15:35
Импорт в Азербайджан товаров для разминирования освобожден от налога на 5 лет
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и закон "О таможенных тарифах".

Как сообщает Report, согласно изменениям, в рамках разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также других территорий, затронутых войной и военными операциями, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, с 15 октября 2021 года по 15 октября 2026 года от таможенных пошлин и налога освобождаются импортируемые в Азербайджан все виды техники и оборудования, технические средства и устройства, их запасные части, средства индивидуальной броневой защиты (одежда), инструменты, собаки-саперы, взрывчатые и пиротехнические вещества.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağın minalardan təmizlənməsi üçün malların idxalı vergidən azad edilib

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