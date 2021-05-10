Имир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ

"Шеварнадзе неоднократно подчеркивал, что советовался с Гейдаром Алиевым в трудных ситуациях"

На встречах общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и второго президента Грузии (1995-2003) покойного Эдуарда Шеварднадзе в качестве переводчика выступал известный азербайджанский общественный деятель Грузии Имир Мамедли. По случаю 98-летия со дня рождения общенационального лидера лауреат Государственной премии Грузии, награжденный орденом “Шараф” писатель-драматург И.Мамедли побеседовал с корреспондентом грузинского бюро Report, поделился воспоминаниями о двух лидерах.



- Имир-муэллим, в марте 1996 года во время первого официального визита Гейдара Алиева в Грузию на встрече с его грузинским коллегой Эдуардом Шеварнадзе Вы были переводчиком. До этого и ранее были ли Вы переводчиком на встречах этих двух государственных деятелей?

- В те годы я работал в Аппарате президента Грузии. Да, вы правы, во время первого официального визита Гейдара Алиева в Грузию я переводил все двусторонние встречи. Во время этого визита мне посчастливилось также переводить на встрече наших соотечественников и грузинской интеллигенции с общенациональным лидером в здании Государственного оперного театра Грузии. До этого я не участвовал в официальных встречах глав двух государств, но присутствовал на всех последующих встречах. Я даже помню, что общенациональный лидер во время одного из своих официальных визитов в Грузию должен был выступить перед парламентом этой страны. По какой-то причине его переводчик не приехал. Было принято решение, что я буду переводить и это выступление Гейдара Алиева. Мы прибыли в здание парламента. Всего за десять минут до выступления президента ему доложили, что из Баку приехал его переводчик. Когда Гейдар Алиев услышал это, он сказал: "Разве Имир Мамедли не здесь? Я хочу, чтобы меня переводи Имир. Потому что он переводит не только мои слова, но и мои эмоции”. Эти его слова очень воодушевили меня, и я перевел эту речь с большим воодушевлением.

- Между Гейдаром Алиевым и Эдуардом Шеварнадзе сложились многолетние искренние и тесные дружеские отношения. Вы наблюдали, насколько сильны были эти связи?

- У них было взаимоуважение. Эдуард Шеварнадзе считал общенационального лидера своим учителем, знатоком. В частных беседах он часто подчеркивал, что многому научился у Гейдара Алиева, советовался с ним в трудных ситуациях.

- Происходили ли какие-то памятные моменты на встречах и мероприятиях с участием обоих видных государственных деятелей?

- Однажды на приеме в честь Гейдара Алиева по итогам официального визита в Грузию выдающийся азербайджанский композитор Тофик Гулиев говорил тост в честь глав государств. Почему-то ему стало трудно выговорить отчество Эдуарда Шеварнадзе. Несколько раз он сказал: "Эдуард Амбрр…", но не смог договорить. Эдуард Шеварднадзе с улыбкой вмешался в это и сказал: “Не волнуйтесь, мне самому трудно его произносить”. В тот самый момент великий композитор сумел-таки выговорить "Амбросевич".

- В рамках первого официального визита Гейдар Алиев также посетил Тбилисскую Джума-мечеть. Поступок Эдуарда Шеварнадзе и других грузинских чиновников в этой мечети до сих пор обсуждается. Вы помните этот момент?

- Да, помню. Войдя в мечеть, общенациональный лидер разулся. Увидев это, Эдуард Шеварнадзе и другие чиновники тоже сняли обувь.

- Есть историческое заявление общенационального лидера о том, что азербайджанцы в Грузии не являются диаспорой. Эти слова прозвучали на встрече в Государственном оперном театре Грузии. Вам, как участнику той встречи, как запомнились эти слова и реакция зала?

- Да, как я уже говорил выше, мне было поручено провести эту встречу. Я хорошо помню этот эпизод. Подводя итоги встречи, Гейдар Алиев обратился к залу и сказал: “Эти люди не диаспора в Грузии, они местные жители, живут на земле своих дедов”. В то время в памяти народа оставались некоторые националистические лозунги власти, предшествовавшей Эдуарду Шеварднадзе. Эти слова Гейдара Алиева вселили в азербайджанцев уверенность и успокоение, еще больше укрепили веру в родной край.

- Общался ли с вами Гейдар Алиев? Каково было его отношение к Вам?

- Общенациональный лидер обращался ко мне не Имир, а Эмир. Как-то на одной из встреч он сознательно заговорив об истории, упомянул о проживавших некогда в Тбилиси эмирах. После мгновенной паузы, обращаясь к Эдуарду Шеварднадзе, добавил: "Не пора ли подарить Эмиру эмират?"(смеется). Я думаю, и его слова перед выступлением в парламенте: “Имир переводит и мои эмоции”, было признаком того, что каждый азербайджанец был под его вниманием независимо от места проживания.

- Слова для вас очень ценны. Интересно, какие слова сильного и умелого оратора Гейдара Алиева больше всего впечатлили вас?

- Помню, по инициативе общенационального лидера в Баку прошел I съезд азербайджанцев мира. Я был представителем этого мероприятия. В заключение своего выступления Гейдар Алиев сказал: "Соотечественники, вы можете жить в разных странах мира, но помните, что ни одна земля под вашими ногами не может быть столь же надежной, как азербайджанская земля". Эти его слова произвели на меня большое впечатление и навсегда запечатлелись в моей памяти.

- Имир-муэллим, благодарю вас за интервью.

Фотографии принадлежат личному архиву И.Мамедли и Национальной парламентской библиотеке Грузии. Автором фотографий, хранящихся в центральной библиотеке, является известный фотограф Шахвелед Эйвазов.