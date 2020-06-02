Президент Ильхам Алиев выделил религиозным образованиям финансовую помощь

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане".

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"Среда культурного разнообразия и высокой толерантности в Азербайджане является ярким примером того, что на протяжении веков представители различных народов и конфессий сосуществуют здесь в условиях взаимного уважения. Учитывая важность сохранения религиозно-этнического разнообразия, играющего роль прочной основы для взаимного духовного обогащения в обществе, с точки зрения дальнейшего укрепления независимой государственности, и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях поддержки деятельности религиозных конфессий в стране постановляю:

1. Для оказания финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Управлению мусульман Кавказа 2 млн манатов, религиозному образованию Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви – 350 тысяч манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку – 350 тысяч манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев – 150 тысяч манатов, религиозному образованию Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике – 150 тысяч манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики – 150 тысяч манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин – 100 тысяч манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.