Ильхам Алиев: Шамахы стал одним из туристических центров Азербайджана

Шамахы стал одним из туристических центров Азербайджана.

Как передает Report, президент Ильхам Алиев заявил об этом на встрече с сотрудниками животноводческого комплекса "Ширван Агро", открытого в Шамахы 23 марта.

"Сегодня в Шамахинском районе ведутся масштабные работы. Шамахы стал одним из туристических центров нашей страны. Создано множество современных зон отдыха, отелей, объектов общественного питания, культуры и образования. Автомобильная дорога Шамахы – Баку также отвечает самым современным требованиям. Сейчас появились новые возможности для транспортного сообщения как с Баку, так и с западными, северо-западными регионами страны. В настоящее время строится новая автомобильная дорога Шамахы – Исмаиллы – Габала. Возводимый там мост является крупнейшим в нашей стране. Наверное, мы введем его в эксплуатацию в следующем году. Находят свое решение и вопросы транспортной связности на территории страны. Мы должны сделать все, чтобы наши граждане жили лучше, чтобы были рабочие места, достойный уровень жизни", - сказал И. Алиев.