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Ильхам Алиев рассказал о визите наших депутатов в Ереван

Ильхам Алиев рассказал о визите наших депутатов в Ереван "На днях, а может быть, даже сегодня два члена парламента Азербайджана присутствовали на заседании сессии Евронест в Ереване. Для того чтобы они туда попали, мы получили от Комитета или Министерства госбезопасности, - я не знаю, как оно называется в Армен
Внутренняя политика
24 февраля 2022 г. 13:20
Ильхам Алиев рассказал о визите наших депутатов в Ереван

"На днях, а может быть, даже сегодня два члена парламента Азербайджана присутствовали на заседании сессии Евронест в Ереване. Для того чтобы они туда попали, мы получили от Комитета или Министерства госбезопасности, - я не знаю, как оно называется в Армении, - гарантии для безопасности этих людей. Когда некоторые лица узнали, что наши депутаты в Армении, начались беспорядки".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 23 февраля на встрече с руководителями ведущих российских СМИ в ТАСС.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev talks on visit of Azerbaijani MPs to Yerevan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev deputatlarımızın İrəvana səfərindən danışıb

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