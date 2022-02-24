Ильхам Алиев рассказал о визите наших депутатов в Ереван

"На днях, а может быть, даже сегодня два члена парламента Азербайджана присутствовали на заседании сессии Евронест в Ереване. Для того чтобы они туда попали, мы получили от Комитета или Министерства госбезопасности, - я не знаю, как оно называется в Армен

"На днях, а может быть, даже сегодня два члена парламента Азербайджана присутствовали на заседании сессии Евронест в Ереване. Для того чтобы они туда попали, мы получили от Комитета или Министерства госбезопасности, - я не знаю, как оно называется в Армении, - гарантии для безопасности этих людей. Когда некоторые лица узнали, что наши депутаты в Армении, начались беспорядки".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 23 февраля на встрече с руководителями ведущих российских СМИ в ТАСС.