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Ильхам Алиев: Программа, объявленная мною после президентских выборов, выполняется

Ильхам Алиев: Программа, объявленная мною после президентских выборов, выполняется "В течение последних 3 лет были проведены президентские и парламентские выборы. Президентские и парламентские выборы занимают особое место в современной жизни нашей страны. Особенно если учесть, что на президентских и парламентских выборах проводимые в на
Внутренняя политика
5 марта 2021 г. 19:35
Ильхам Алиев: Программа, объявленная мною после президентских выборов, выполняется
Ильхам Алиев

"В течение последних 3 лет были проведены президентские и парламентские выборы. Президентские и парламентские выборы занимают особое место в современной жизни нашей страны. Особенно если учесть, что на президентских и парламентских выборах проводимые в нашей стране реформы вступили в новый этап, и сегодня Азербайджан является страной, проводящей широкомасштабные реформы. В повседневной жизни, экономических показателях нашей страны, успехах, достигнутых в социальной сфере, мы видим, что эти реформы имеют огромное значение. В то же время наши инициативы, реформы играют большую роль и в оздоровлении общественно-политического климата".

Как сообщает Report, об этом на VII съезде ПЕА сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал: "Программа, объявленная мною после президентских выборов, выполняется, и мы последовательно добиваемся поставленных целей. После президентских выборов я в качестве первостепенной задачи поставил восстановление нашей территориальной целостности, и мы добились этого. В то же время ясные цели были поставлены в политической, экономической, социальной и других сферах, в том числе в борьбе с негативными явлениями. Мы последовательно и целенаправленно добиваемся этих целей".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Prezident seçkilərindən sonra bəyan etdiyim proqram icra edilir"

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