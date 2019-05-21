Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала

21 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, ознакомился с работами, проведенными на новопостроенной железнодорожной линии Баку-пассажирская – Сабунчу.

Как сообщает Report, вначале глава государства встретился и побеседовал с жителями поселка.

Жители выразили главе государства признательность за высокое внимание и заботу.

Затем было сделано фото на память.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия Сабунчинского железнодорожного вокзала.

Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал главу государства о работе, проделанной на железнодорожной линии Баку-пассажирская – Сабунчу.

Затем президент Ильхам Алиев прибыл на пассажирском поезде на Бакихановский и Кешлинский вокзалы, ознакомился с созданными здесь условиями.