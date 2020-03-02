Президент посетил новый парк, куда перенесен памятник Шаху Исмаилу Хатаи

2 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил новый парк, в который перенесен памятник Шаху Исмаилу Хатаи.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев прибыл в новый парк рядом с Центральной больницей нефтяников, куда перенесен памятник Шаху Исмаилу Хатаи.

Глава государства возложил цветы к памятнику.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал о проделанной работе.

Отметим, что памятник исторической личности - Шаху Исмаилу Хатаи был расположен посреди двух магистральных дорог. А это затрудняло посещение памятника, а также приводило к созданию пробок на дороге. В связи с этим в Исполнительную власть города Баку поступали обращения от населения. Учитывая все это, и то, что Шах Исмаил Хатаи был исторической личностью, согласно поручению главы государства, памятник был перенесен в подходящее место, и здесь разбит новый парк. В парке созданы необходимые условия для отдыха населения, в том числе установлены скамейки, благоустроена прилегающая территория. Это позволяет жителям города и гостям нашей столицы спокойно посещать памятник.

Обновлен также постамент памятника. Процесс переноса памятника осуществлен без какого-либо ущерба для него.

Благоустройство столицы Баку, создание новых мест отдыха, защита нашего исторического наследия всегда находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева. Перенос памятника Шаху Исмаилу Хатаи в подходящее место и создание здесь парка - очередной шаг в этом направлении. Этот проект играет большую роль в обеспечении отдыха жителей. Для удобства людей, посещаюших памятник, по близости построена автостоянка на 36 мест.

Председатель Правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли доложил главе государства о дорожно-транспортной инфраструктуре на данной территории.

Президент Ильхам Алиев дал поручения и указания, связанные с совершенствованием новой дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отметим, что перенос памятника Хатаи станет важным вкладом в дорожно-транспортную инфраструктуру нашей столицы. Так, это создает условия для создания транспортной развязки, соединяющей дороги в направлении улиц Низами и Сабита Оруджева, Мехди Мехдизаде и 28 Мая, что, в свою очередь, позволит предотвратить автомобильные пробки и обеспечить интенсивность движения транспортных средств на данной территории.