Президент Азербайджана ознакомился в Габале с цветоводческой теплицей

28 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в поселке Вандам Габалинского района с теплицей декоративного цветоводства.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проведенной в теплице работе.

Было отмечено, что ООО "AzRose" начало в 2017 году работы по установке в поселке Вандам Габалинского района теплиц для выращивания специальных сортов роз. В создании Габалинского тепличного комплекса были использованы технологические новшества компании Bosman van Zaal, имеющей 90-летний голландский опыт. Здесь выращиваются такие специальные сорта роз, как "Red Naomi", "Avalanj", "Talea", "Aqua", "Sweet Avalanj", "Jumilia", "Wow" и "London eye", которые будут реализовываться на местных и зарубежных рынках. Эта продукция поступит на рынок под брендом Made in Azerbaijan. Цель этого заключается в том, чтобы успешно представить бренд нашей страны на международной арене и внести вклад в расширение ассортимента продукции, выпускаемой под данным брендом.