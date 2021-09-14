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Ильхам Алиев о присвоении чиновниками собранных на местах средств

Ильхам Алиев о присвоении чиновниками собранных на местах средств "В то же время еще раз хочу сказать, что государство, центральные исполнительные органы осуществили большую работу по развитию районов, значительная часть работ уже проделана".
Внутренняя политика
14 сентября 2021 г. 15:17
Ильхам Алиев о присвоении чиновниками собранных на местах средств

"В то же время еще раз хочу сказать, что государство, центральные исполнительные органы осуществили большую работу по развитию районов, значительная часть работ уже проделана".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"Вам необходимо работать на местах так, чтобы районы развивались более высокими темпами. Сегодня многие наши районы уже не получают дотации из центра. Хотя 10 лет назад, можно сказать, абсолютное большинство районов получало дотации. Почему? Потому, что собранные на местах средства шли в карман чиновников, не в государственную казну, государственный бюджет, а в карман чиновников. Было достаточно много тех, кто днем и ночью слонялись здесь, у этих дверей, желая получить какую-то материальную поддержку, материальную помощь, я имею в виду глав исполнительной власти. Но в результате проведенных реформ сегодня многие районы уже не получают дотацию. Нам необходимо сделать так, чтобы развитие районов в целом обеспечивалось за счет средств, собранных во всех района", - сказал президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev speaks of embezzlement committed by government officials
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev icra başçılarının yerlərdə yığılan vəsaitləri mənimsəməsindən danışıb

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