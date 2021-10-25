Ильхам Алиев: Нынешнее и будущее поколения всегда будут гордиться шехидами

"Сегодня, говоря об этой славной победе, в первую очередь мы должны почтить добрую память шехидов. Да упокоит Аллах души всех шехидов. Наши шехиды вечно будут жить в наших сердцах".

"Сегодня, говоря об этой славной победе, в первую очередь мы должны почтить добрую память шехидов. Да упокоит Аллах души всех шехидов. Наши шехиды вечно будут жить в наших сердцах".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

Глава государства подчеркнул, что нынешнее и будущее поколения азербайджанского народа всегда будут гордиться шехидами. Президент назвал ставшего шехидом в Отечественной войне жителя Губалинского района, Национального героя Шюкюра Гамидова примером для всех военнослужащих, молодого поколения.