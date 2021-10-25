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Ильхам Алиев: Нынешнее и будущее поколения всегда будут гордиться шехидами

Ильхам Алиев: Нынешнее и будущее поколения всегда будут гордиться шехидами "Сегодня, говоря об этой славной победе, в первую очередь мы должны почтить добрую память шехидов. Да упокоит Аллах души всех шехидов. Наши шехиды вечно будут жить в наших сердцах".
Внутренняя политика
25 октября 2021 г. 16:21
Ильхам Алиев: Нынешнее и будущее поколения всегда будут гордиться шехидами
Ильхам Алиев

"Сегодня, говоря об этой славной победе, в первую очередь мы должны почтить добрую память шехидов. Да упокоит Аллах души всех шехидов. Наши шехиды вечно будут жить в наших сердцах".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

Глава государства подчеркнул, что нынешнее и будущее поколения азербайджанского народа всегда будут гордиться шехидами. Президент назвал ставшего шехидом в Отечественной войне жителя Губалинского района, Национального героя Шюкюра Гамидова примером для всех военнослужащих, молодого поколения.

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Версия на английском языке Azerbaijani leader: "Present and future generations will always be proud of our martyrs"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Xalqımızın indiki və gələcək nəsilləri şəhidlərimizlə həmişə fəxr edəcək"

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