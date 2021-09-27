Президент: Мы покажем всему миру, какое зло наказали

"В Армении происходит и происходила смена власти, но природа врага не меняется. Охватившие Армению азербайджанофобия, исламофобия достигли степени психической болезни"

"В Армении происходит и происходила смена власти, но природа врага не меняется. Охватившие Армению азербайджанофобия, исламофобия достигли степени психической болезни".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

По словам президента, ненависть к азербайджанцам там утвердилась как официальная идеология: "Иначе не было бы совершено столько зверств. Каждый, кто посещает освобожденные земли, приходит в ужас – это совершили нелюди. Могу сказать, что это совершили даже не звери. Это совершила неиствующая, взбесившаяся азербайджанофобская масса, племя, иначе это не назовешь. И весь мир должен видеть это. Это должны видеть покровители Армении.

Должны увидеть и увидят, даже если не хотят видеть, мы покажем, покажем всему миру, какое зло наказали, от какой беды избавили наш регион. Надо было преподнести урок врагу, который на протяжении 30 лет грабил, разрушал все наши исторические памятники, национальные ценности, природные ресурсы, или нет?! Несмотря на это, я неоднократно говорил до войны, что, если руководство Армении покинет наши земли по доброй воле, соблюдая нормы и принципы международного права, то, естественно, война будет исключена.

Я неоднократно говорил об этом и во время войны. Я говорил: пусть руководство Армении назовет нам дату – в какой день и какие земли покинет, и мы готовы остановить войну. Но они не сделали этого. Спустя 44 дня, когда хребет армянской армии был сломлен, когда мы освободили от оккупации Шушу, считающуюся неприступной крепостью, а вслед за ней более 70 сел, враг вынужден был сдаться. Это – урок на всю жизнь, пусть никто не забывает этого!"