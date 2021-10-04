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Ильхам Алиев: Хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией был подписан мирный договор

Ильхам Алиев: Хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией был подписан мирный договор "Мы готовы к сотрудничеству в связи с дальнейшим развитием региона. Недавно встретились министры иностранных дел Азербайджана и Армении. В ходе сессии Генассамблеи ООН между ними состоялась двусторонняя встреча. Мне докладывал наш министр иностранных дел
Внутренняя политика
4 октября 2021 г. 18:44
Ильхам Алиев: Хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией был подписан мирный договор

"Мы готовы к сотрудничеству в связи с дальнейшим развитием региона. Недавно встретились министры иностранных дел Азербайджана и Армении. В ходе сессии Генассамблеи ООН между ними состоялась двусторонняя встреча. Мне докладывал наш министр иностранных дел и сообщил, что встреча прошла конструктивно. Мы сторонники этого".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

“Недавно я говорил, что готов встретиться с премьер-министром Армении. Он также сказал, что готов. То есть, что это показывает? Это показывает, что наша повестка уже принимается здесь. Некоторые, вероятно, обеспокоены этим. Но главное, чтобы между Азербайджаном и Арменией было примирение, то есть подписан мирный договор. Мы хотим этого", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz istəyirik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında barışıq olsun, sülh müqaviləsi imzalansın"

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