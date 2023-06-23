Ильхам Алиев: Мы еще больше закрепили нашу славную Победу в политической и дипломатической плоскости

Сегодня мы еще больше закрепили нашу славную Победу в политической и дипломатической плоскости. Сегодня мы имеем веский голос в регионе.

Сегодня мы еще больше закрепили нашу славную Победу в политической и дипломатической плоскости. Сегодня мы имеем веский голос в регионе.

Как сообщает Report, об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Отметив, что некоторые, в том числе Армения и ряд ее иностранных покровителей, обвиняют Азербайджан в мстительности, глава государства подчеркнул, что это абсолютно ложный тезис.

"Я говорил, и во время войны говорил, что мы отомстим врагу на поле боя, отомстим за кровь наших шехидов на поле боя, и так и случилось. Азербайджанская армия не воевала с гражданским населением, все это знают и видят", - сказал президент Ильхам Алиев.