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Ильхам Алиев: Молодежь жертвуя жизнью смогла отобрать у врага наши священные земли

Ильхам Алиев: Молодежь жертвуя жизнью смогла отобрать у врага наши священные земли "Еще один важный фактор был связан с воспитанием молодого поколения. Мы прекрасно понимали, что оружие, боеприпасы, мощная экономика, успех на международной арене, все остальные факторы не будут иметь никакого значения, если наши граждане не продемонстрир
Внутренняя политика
8 ноября 2021 г. 18:56
Ильхам Алиев: Молодежь жертвуя жизнью смогла отобрать у врага наши священные земли

"Еще один важный фактор был связан с воспитанием молодого поколения. Мы прекрасно понимали, что оружие, боеприпасы, мощная экономика, успех на международной арене, все остальные факторы не будут иметь никакого значения, если наши граждане не продемонстрируют свою силу в борьбе за землю, за Родину".

Как сообщает Report, об этом 8 ноября заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"Уделяя огромное внимание воспитательной работе, мы воспитали молодежь в духе патриотизма. Мы не позволили, чтобы история, связанная с оккупацией, была забыта. Мы не забыли Карабах, наоборот, на всех мероприятиях и в стране, и за рубежом это была тема номер один, этот вопрос поднимался со всех трибун. Молодежь, воспитанная в духе патриотизма, жертвуя жизнью, ценой своей крови смогла отобрать у врага наши священные земли. Нашу Победу обусловило единство всех этих факторов", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: "Young people sacrificed lives to regain our sacred lands from enemy"
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Gənclər öz canlarını fəda edib düşmənin əlindən müqəddəs torpaqlarımızı aldılar"

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