Ильхам Алиев: Молодежь жертвуя жизнью смогла отобрать у врага наши священные земли

"Еще один важный фактор был связан с воспитанием молодого поколения. Мы прекрасно понимали, что оружие, боеприпасы, мощная экономика, успех на международной арене, все остальные факторы не будут иметь никакого значения, если наши граждане не продемонстрир

"Еще один важный фактор был связан с воспитанием молодого поколения. Мы прекрасно понимали, что оружие, боеприпасы, мощная экономика, успех на международной арене, все остальные факторы не будут иметь никакого значения, если наши граждане не продемонстрируют свою силу в борьбе за землю, за Родину".

Как сообщает Report, об этом 8 ноября заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"Уделяя огромное внимание воспитательной работе, мы воспитали молодежь в духе патриотизма. Мы не позволили, чтобы история, связанная с оккупацией, была забыта. Мы не забыли Карабах, наоборот, на всех мероприятиях и в стране, и за рубежом это была тема номер один, этот вопрос поднимался со всех трибун. Молодежь, воспитанная в духе патриотизма, жертвуя жизнью, ценой своей крови смогла отобрать у врага наши священные земли. Нашу Победу обусловило единство всех этих факторов", - отметил Ильхам Алиев.