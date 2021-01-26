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Ильхам Алиев: Интернет в Азербайджане свободен, нет никакой цензуры и ограничений

Ильхам Алиев: Интернет в Азербайджане свободен, нет никакой цензуры и ограничений "Словом, внимание, уделяемое транспортному сектору, и проводимая продуманная политика создали эту реальность. Сегодня наш транспортный сектор и современный, и позволяет выполнять стоящие перед страной задачи. Одновременно вложенные в эту сферу инвестиции,
Внутренняя политика
26 января 2021 г. 15:13
Ильхам Алиев: Интернет в Азербайджане свободен, нет никакой цензуры и ограничений

"Словом, внимание, уделяемое транспортному сектору, и проводимая продуманная политика создали эту реальность. Сегодня наш транспортный сектор и современный, и позволяет выполнять стоящие перед страной задачи. Одновременно вложенные в эту сферу инвестиции, исчисляющиеся миллиардами долларов, уже оказывают позитивное влияние на нашу ненефтяную экономику. Инвестиции, вложенные в транспортный сектор, не окупаются за 1-2 года, даже за 5-10 лет. Это – долгосрочные инвестиции".

Как сообщает Report, об этом 26 января в ходе приема в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Они вложены для удобства людей и достижения долгосрочного устойчивого развития страны. Что касается других сфер, то здесь тоже есть позитивная динамика, прогресс. Считаю, что Азербайджан играет центральную роль в регионе в области связи и высоких технологий. Неслучайно выставка Bakutel, завоевавшая большой авторитет в мировом масштабе, традиционно проводится в Баку. Мои многочисленные встречи с руководителями Международного телекоммуникационного союза свидетельствуют о том, что международные организации высоко оценивают инвестиции, вкладываемые у нас в эту сферу, и уделяемое ей внимание. Считаю, что внутри страны мы решили все основные вопросы в области связи. Число пользователей интернета превышает 80 процентов. Всем известно, что интернет в Азербайджане свободен, нет никакой цензуры и ограничений", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanda internet azaddır, heç bir senzura, heç bir məhdudiyyət yoxdur"

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