О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Courtyard by Marriott Baku

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Courtyard by Marriott Baku Сегодня в Баку состоялось открытие отеля Courtyard by Marriott Baku.
Внутренняя политика
29 июня 2021 г. 15:28
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Courtyard by Marriott Baku

Сегодня в Баку состоялось открытие отеля Courtyard by Marriott Baku.

Как сообщает Report, в открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства и первая леди ознакомились с созданными в отеле условиями.

Было отмечено, что в отеле Courtyard by Marriott Baku создано 365 номеров, зал заседаний, спортивный зал, ресторан. Сдача в эксплуатацию такого современного гостиничного комплекса, внося вклад в развитие ненефтяного сектора, одновременно играет важную роль в социально-экономическом развитии столицы, создает условия для вступления гостиничного бизнеса в качественно новый этап.

Данный гостиничный комплекс построен сетью отелей, обладающей особым имиджем в Европе и мире. Сдача в эксплуатацию в последние годы в Азербайджане таких отелей, принадлежащих мировым брендам, свидетельствует о благоприятной инвестиционной среде в нашей стране, показывает, что Азербайджан, считающийся экономическим центром региона, находится на передовых рядах и в области туризма.

Отметим, что в период, когда мир переживал финансовые и экономические трудности, а пандемия вызвала серьезные последствия, благодаря концепции взгляда на будущее президента Ильхама Алиева в нашей стране не был перенесен ни один социально-экономический проект. Последовательные меры, принимаемые в связи с развитием инфраструктуры туризма, в том числе, сдача в эксплуатацию современных отелей, играет большую роль в обеспечении более успешного перехода к постпандемическому этапу в Азербайджане.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends opening of Courtyard by Marriott Baku hotel
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və birinci xanım “Courtyard by Marriott Baku” hotelinin açılışında iştirak ediblər

Другие новости из категории

Президент: Первое армянское государство создано на нашей исторической земле
Президент: Первое армянское государство создано на нашей исторической земле
26 июня 2021 г. 21:57
Президент Азербайджана: Сегодня мы ни от кого не зависимы
Президент Азербайджана: Сегодня мы ни от кого не зависимы
26 июня 2021 г. 21:33
Глава государства: Первая Карабахская война была для нас большой трагедией, национальной трагедией
Глава государства: Первая Карабахская война была для нас большой трагедией, национальной трагедией
26 июня 2021 г. 21:20
Президент: Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, историческую справедливость, международное право на поле боя
Президент: Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, историческую справедливость, международное право на поле боя
26 июня 2021 г. 21:07
В поправках в Гражданский процессуальный кодекс отражены прогрессивные новшества
В поправках в Гражданский процессуальный кодекс отражены прогрессивные новшества
26 июня 2021 г. 14:28
Мехрибан Алиева: Благодарность нашим солдатам и офицерам безмерна!
Мехрибан Алиева: Благодарность нашим солдатам и офицерам безмерна!
26 июня 2021 г. 10:39
В Гадруте установлен памятник Железный кулак
ФотоВ Гадруте установлен памятник "Железный кулак"
26 июня 2021 г. 10:01
Портал для разрешений на свадьбы активируется с сегодняшнего дня
Портал для разрешений на свадьбы активируется с сегодняшнего дня
26 июня 2021 г. 07:50
В Азербайджане повышены оклады проходящих службу на освобожденных территориях военнослужащих
В Азербайджане повышены оклады проходящих службу на освобожденных территориях военнослужащих
25 июня 2021 г. 18:07
Анару Мамедову присвоено звание генерал-майора полиции
Анару Мамедову присвоено звание генерал-майора полиции
24 июня 2021 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi