Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Courtyard by Marriott Baku

Сегодня в Баку состоялось открытие отеля Courtyard by Marriott Baku.

Сегодня в Баку состоялось открытие отеля Courtyard by Marriott Baku.

Как сообщает Report, в открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства и первая леди ознакомились с созданными в отеле условиями.

Было отмечено, что в отеле Courtyard by Marriott Baku создано 365 номеров, зал заседаний, спортивный зал, ресторан. Сдача в эксплуатацию такого современного гостиничного комплекса, внося вклад в развитие ненефтяного сектора, одновременно играет важную роль в социально-экономическом развитии столицы, создает условия для вступления гостиничного бизнеса в качественно новый этап.

Данный гостиничный комплекс построен сетью отелей, обладающей особым имиджем в Европе и мире. Сдача в эксплуатацию в последние годы в Азербайджане таких отелей, принадлежащих мировым брендам, свидетельствует о благоприятной инвестиционной среде в нашей стране, показывает, что Азербайджан, считающийся экономическим центром региона, находится на передовых рядах и в области туризма.

Отметим, что в период, когда мир переживал финансовые и экономические трудности, а пандемия вызвала серьезные последствия, благодаря концепции взгляда на будущее президента Ильхама Алиева в нашей стране не был перенесен ни один социально-экономический проект. Последовательные меры, принимаемые в связи с развитием инфраструктуры туризма, в том числе, сдача в эксплуатацию современных отелей, играет большую роль в обеспечении более успешного перехода к постпандемическому этапу в Азербайджане.