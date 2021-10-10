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Ильхам Алиев: Азербайджанский народ будет вечно жить на освобожденных территориях

Ильхам Алиев: Азербайджанский народ будет вечно жить на освобожденных территориях "Встречи с бывшими вынужденными переселенцами сейчас приняли совсем иной характер".
Внутренняя политика
10 октября 2021 г. 13:58
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ будет вечно жить на освобожденных территориях
Ильхам Алиев

"Встречи с бывшими вынужденными переселенцами сейчас приняли совсем иной характер".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительном выступлении во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

"Вы знаете, что с 2003 года я несколько раз в год встречался с вынужденными переселенцами, как на открытиях - потому что были построены свыше 100 городков, я участвовал в каждой церемонии открытия, - так и во время других мероприятий. Я видел, что в последние годы огонь надежды в их глазах гас и это было естественным. Сколько лет можно ждать? Сколько лет можно говорить, что Минская группа пришла, ушла, дала свои предложения, армяне их не приняли?! Я должен говорить открыто - они нас обманывали. Я не мог им говорить. Даже в ходе многочисленных интервью в период войны я не мог открыто говорить о планах. Потому что это военная тайна. Нашей основной целью была победа, мы хотели поднять наш флаг в Шуше. Сейчас я могу сказать, что эта цель была поставлена с первых дней войны и мы ее достигли", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что азербайджанский народ будет вечно жить на освобожденных территориях.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan xalqı bundan sonra əbədi yaşayacaqdır"

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