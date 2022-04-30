О нас
Аудио новости

Ильхам Алиев: Армянская армия была полностью уничтожена за 44 дня

Ильхам Алиев: Армянская армия была полностью уничтожена за 44 дня "Отечественная война - наша славная история. Азербайджанский народ стал опорой своей армии, все граждане Азербайджана объединились, азербайджанцы всего мира объединились".
Внутренняя политика
30 апреля 2022 г. 14:18
Ильхам Алиев: Армянская армия была полностью уничтожена за 44 дня

"Отечественная война - наша славная история. Азербайджанский народ стал опорой своей армии, все граждане Азербайджана объединились, азербайджанцы всего мира объединились".

Как сообщает Report, об этом заявил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев, выступая 30 апреля перед личным составом N-ской воинской части по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения.

"Мы объединились в единый кулак и нанесли врагу такие сокрушительные удары, что он до сих пор не может прийти в себя. Армянская армия была полностью уничтожена за 44 дня. Сегодня остатки армянской армии демонстрируются в центре Баку, в Парке военных трофеев", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Armenian army completely destroyed in 44 days
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistan ordusu 44 gün ərzində tamamilə məhv edildi"

Самое читаемое

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
28 апреля 2022 г. 16:34
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
23 апреля 2022 г. 17:31
В Промпарке Азерсун пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
ФотоВ "Промпарке Азерсун" пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
29 апреля 2022 г. 00:39
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
29 апреля 2022 г. 10:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi