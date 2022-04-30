Ильхам Алиев: Армянская армия была полностью уничтожена за 44 дня

"Отечественная война - наша славная история. Азербайджанский народ стал опорой своей армии, все граждане Азербайджана объединились, азербайджанцы всего мира объединились".

"Отечественная война - наша славная история. Азербайджанский народ стал опорой своей армии, все граждане Азербайджана объединились, азербайджанцы всего мира объединились".

Как сообщает Report, об этом заявил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев, выступая 30 апреля перед личным составом N-ской воинской части по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения.

"Мы объединились в единый кулак и нанесли врагу такие сокрушительные удары, что он до сих пор не может прийти в себя. Армянская армия была полностью уничтожена за 44 дня. Сегодня остатки армянской армии демонстрируются в центре Баку, в Парке военных трофеев", - сказал глава государства.