​Ильхам Алиев: Врагу нанесен сокрушительный удар

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Армения совершила вооруженную провокацию против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Совета безопасности республики.

"Они совершили атаку на наши позиции, расположенные на линии соприкосновения огня. Они подвергли обстрелу населенные пункты, близкие к линии соприкосновения. В результате этой вооруженной провокации мы понесли потери, погибли наши военнослужащие и гражданские лица", - заявил И.Алиев.

Глава государства поручил кабинету министров выдвинуть предложение по оказанию материальной помощи семья погибших.

"Министерство обороны предоставит предложение о награждении лиц, отличившимся в ходе военных операций и героически сражавшимся за родину", - сказал президент.

Глава государства напомнил, что это не первая провокация со стороны армян и ранее несколько дней назад Армения реализовала подобную провокацию и в направлении Газаха на армяно-азербайджанской границе, совершив нападение на азербайджанские позиции.

"В результате нападения погибли два наших военнослужащих. Мы дали достойный ответ врагу. Подобная провокация является проявлением коварной политики Армении", - сказал И.Алиев.

По словам президента, азербайджанская армия нанесла большое количество удар армянской, в результате чего последняя понесла большие потери.

"Могу сказать, что врагу нанесен сокрушительный удар", - сказал президент Азербайджана.