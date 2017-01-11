Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Ордубадской гидроэлектростанции

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Состоялась церемония закладки фундамента Ордубадской гидроэлектростанции.

Как сообщает Report, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о том, что мощность сооружаемой гидроэлектростанции составит 36 мегаватт. Станция деривационного типа будет расположена на реке Араз. Для станции будет построено водохранилище общей вместимостью 1,5 миллиона кубометров. В состав основных сооружений гидроузла входят электростанция, регулирующая плотина, водопринимающая установка, напорный бассейн, деривационный канал, бассейн-отстойник. Кроме того, здесь будут также созданы металлическая трубопроводная линия, ведущий канал, водосбрасывающие и рыбопропускные установки. На станции будут установлены 3 агрегата мощностью по 12 мегаватт каждый. Протяженность регулирующей железо-бетонной плотины составит 235 метров, высота - 12 метров. Длина деривационного канала составит 12738 метров, максимальный расход воды - 126,6 кубометра в секунду.

Глава государства заложил фундамент новой станции.

Сдача в эксплуатацию таких станций еще раз демонстрирует успешное продолжение социально-экономической политики, осуществляемой в Азербайджане, в том числе Нахчыване. Реализация подобных проектов открывает большие возможности для широкого применения в республике по поручению главы государства альтернативной и возобновляемой энергии.