Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению капитального ремонта многоквартирных зданий в Гяндже

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению капитального ремонта многоквартирных зданий и работ по благоустройству и созиданию в городе Гянджа.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что город Гянджа с его богатым прошлым, всегда игравший важную роль в социально-экономической, политической и культурной жизни нашей страны, сохраняя свою древность и историчность, и сегодня стремительно развивается благодаря успешной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики. С сохранением самобытных богатых историко-культурных традиций города и традиций национальной архитектуры проделана важная работа в области градостроительства, обновления инфраструктуры отдыха и туризма, в том числе построено отвечающее самым современным требованиям новое здание Гянджинской государственной филармонии, отреставрирован комплекс "Имамзаде", считающийся одни из ценных памятников средневековой азербайджанской архитектуры, созданы музеи Низами Гянджеви, Мирза Шафи Вазеха и современного искусства, Музей археологии и этнографии – мемориальный комплекс Гянджинские крепостные ворота, Комплекс парка Гейдара Алиева, построены соответствующие высоким стандартам гостиницы, на берегу реки Гянджа проложен бульвар.

Наряду с этим, в городе реализован ряд социально направленных инфраструктурных проектов, в том числе реконструированы Международный аэропорт, городская больница номер 1, построены Лечебно-диагностический центр, Комплекс флага, центр ASAN xidmət, центры молодежи и детского творчества, пять 299-квартирных зданий для инвалидов и семей шехидов, учебные заведения и другие объекты, капитально отремонтированы многочисленные жилые здания, сданы в эксплуатацию новые электрические подстанции, открыты крупные промышленные предприятия, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гянджа, для замены кровельных покрытий и капитального ремонта фасадных частей многоквартирных зданий, а также продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гянджа из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Гянджа выделено 7 млн манатов, в том числе для замены кровельных покрытий и капитального ремонта фасадной части 72 многоквартирных зданий – 5 млн манатов, для продолжения работ по благоустройству и созиданию – 2 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.