Ильхам Алиев: "2018 год был успешным для нашей страны"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ «2018 год был успешным для нашей страны. Независимо от происходивших в мире и нашем регионе процессов, Азербайджан успешно, стремительно развивался. Все поставленные нами в начале прошлого года задачи выполнены, обеспечено всестороннее динамичное развитие нашей страны».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

«Как вам известно, в минувшем году в различных регионах мира, в том числе нашем регионе, происходили очень негативные процессы, возникают новые риски, новые угрозы. Продолжаются начавшиеся в предыдущие годы конфликты, кровавые столкновения, во многих местах нарушается стабильность, широкий размах принимают массовые акции протеста. На фоне этой негативной картины успехи Азербайджана проявляются еще более отчетливо. Азербайджан – страна развития, прогресса, стабильности. Независимо от происходящих в мире и регионе процессов, Азербайджан успешно идет и будет идти своим независимым путем, путем развития», - сказал Президент Ильхам Алиев.