Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    III Бакинский форум безопасности завершил работу

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 18:24
    III Бакинский форум безопасности завершил работу

    21 сентября с участием руководителей и высокопоставленных представителей органов специальных служб около 90 стран состоялся III Бакинский Форум безопасности на тему "Совместная деятельность органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических актов и вооруженных конфликтов".

    Как сообщает Report, форум был организован при организационной поддержке Службы государственной безопасности (СГБ).

    После открытия мероприятия участникам форума было зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева, а затем был продемонстрирован ​​видеоматериал, посвященный теме конференции.

    Выступивший со вступительной речью начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил, что рад вновь приветствовать в городе Баку участников форума, учрежденного по инициативе президента Ильхама Алиева и традиционно проводимого ежегодно, подчеркнул, что это мероприятие, объединяющее за круглым столом органов безопасности стран из разных регионов мира и сопровождающееся ростом числа государств-участников из года в год, стало важной платформой с точки зрения обсуждения вопросов международной безопасности, обмена информацией и взаимными мнениями, а также консолидации усилий в борьбе с современными вызовами глобальной безопасности, выразил глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву за всестороннюю поддержку в проведении форума.

    Начальник Службы довел до сведения, что органы специальных служб играют важную роль в предотвращении террористических атак, вооруженных конфликтов, техногенных аварий и экологических катастроф, которые входят в число угроз международной системе безопасности, отметил необходимость демонстрации комплексного подхода во время гуманитарных кризисов образующихся в результате перечисленных негативных явлений, координированной деятельности структур безопасности и соответствующих учреждений стран.

    Затем мероприятие продолжилось выступлениями представителей органов специальных служб соответствующих стран, была выражена уверенность, что нынешний Бакинский форум безопасности также внесет значительный вклад в мобилизацию совместных усилий для обеспечения международной и региональной безопасности, развития оперативной дипломатии, взаимодействия, двустороннего и многостороннего сотрудничества между органами специальных служб.

    Мероприятие завершилось принятием Декларации и Устава Бакинского форума безопасности руководителями делегаций.

    III Бакинский форум безопасности завершил работу

    Бакинский форум безопасности Служба государственной безопасности
    Фото
    Видео
    III Bakı Təhlükəsizlik Forumu təşkil olunub
    Фото
    Видео
    Azerbaijan hosts III Baku Security Forum

    Последние новости

    19:03

    Глава Комитета: Подготовлены генпланы 12 городов Карабаха и Восточного Зангезура

    Инфраструктура
    19:02

    Президент Казахстана обсудил с главой Chevron поставки углеводородов по Среднему коридору

    В регионе
    18:50

    Анар Гулиев: Генпланы 10 городов Азербайджана находятся на стадии утверждения

    Инфраструктура
    18:48

    Токаев: Соглашение между Азербайджаном и Арменией стимулирует рост значимости Среднего коридора

    В регионе
    18:47

    Представители Азербайджана и Британии при НАТО обсудили итоги вашингтонской встречи

    Внешняя политика
    18:43

    Эксперт: Гран-при Азербайджана запомнился интересными событиями

    Формула 1
    18:40

    Эрдоган призвал мировое сообщество признать Палестину

    В регионе
    18:39

    ACWA Power: Ресурсный потенциал Азербайджана в "зеленой энергетике" превышает внутренний спрос

    Энергетика
    18:36
    Фото

    Amazon Kuiper инвестирует $200 млн в создание своей инфраструктуры в Казахстане

    В регионе
    Лента новостей