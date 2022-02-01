Группе молодых людей присуждена президентская премия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентской премии группе молодых людей на 2022 год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении президентской премии группе молодых людей на 2022 год.

Как сообщает Report, президентская премия для молодежи на 2022 год вручена следующим лицам, особо отличившимся в области науки и образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, социальной и социально ориентированной деятельности, инноваций и предпринимательства:

Ахундова Лала Ахмед гызы

Байрамова Эмилия Полад гызы

Алиев Азер Руслан оглу

Гюльалиева Саяра Мушвиг гызы

Хидаятов Джошгун Хикмет оглу

Гусейнов Орхан Иса оглу

Халилли Алигенбер Ядигар оглу

Гасымов Азиз Джамал оглу

Гулиев Азер Алик оглу

Мурадов Суад Рашад оглу.