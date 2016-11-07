Группа работников Бакинского метрополитена награждена медалью "Терегги" - СПИСОК

7 ноября, 2016 20:16

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников Бакинского метрополитена медалью "Терегги". Как сообщает Report, в документе говорится: за плодотворную деятельность в области эксплуатации Бакинского метрополитена наградить медалью "Терегги" следующих лиц: Аскерова Интизара Полад оглу Гашимова Беюкагу Гасангулу оглу Исмаилова Эльчина Алпаша оглу Кязымова Нагиба Муслим оглу Мехдиева Вагифа Агарагим оглу Мамедова Эльхана Мустафа оглу Мамедова Ханлара Магеррам оглу Юсифова Садеддина Нуреддин оглу Юсупова Рашида Хафис оглу.