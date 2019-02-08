Госструктуры, допустившие недочеты в организации приема граждан

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Несмотря на то, что в некоторых госструктурах прием граждан организован более эффективно, в некоторых структурах этим требованиям следуют не полностью. В данных структурах допускают определенные недочеты в организации приема граждан".

Как передает Report, об этом завотделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмайлов сообщил в своей аналитической статье, рассказывающей о вопросах, которые беспокоили граждан страны в 2018 году, тому, как эти вопросы решались госорганами и большом внимании и требовательности, применяемые к этой работе.

С.Исмайлов отметил, что в этот список входят министерства иностранных дел и энергетики, ЗАО "Бакинский метрополитен", Национальный архив, Управление историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Бакинский и Ширванский апелляционные суды, Агентство по восстановлению и реконструкцию территорий, Международный банк, Палата аудиторов, исполнительные власти Хатаинского, Сабаильского районов Баку, Агдама, Астары, Гёйчая, Кельбаджара, Шабрана, Уджара, Зангилана, других районов и городов, и прочие структуры.