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Госслужба назвала число приехавших в январе в Азербайджан граждан Китая

Госслужба назвала число приехавших в январе в Азербайджан граждан Кита

"Статистика граждан Китайской Народной Республики, посетивших с 1 января текущего года Азербайджан и находившихся на законной основе в стране свыше 15-ти дней, составила 79 человек". 

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник Управления по связям с общественностью Государственной миграционной службы Эльнур Келентерли. 

По его словам, прибывшие из Китая - это зарегистрированные по месту жительства, продлившие срок временного пребывания и получившие разрешение на постоянное жительство лица. 

Э.Келентерли напомнил, что в нашу страну в основном прибывают граждане из стран Европы и СНГ: "Тем не менее, в нашу страну приезжают иностранцы со всех континентов". 

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