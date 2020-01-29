Госслужба назвала число приехавших в январе в Азербайджан граждан Китая

"Статистика граждан Китайской Народной Республики, посетивших с 1 января текущего года Азербайджан и находившихся на законной основе в стране свыше 15-ти дней, составила 79 человек".

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник Управления по связям с общественностью Государственной миграционной службы Эльнур Келентерли.

По его словам, прибывшие из Китая - это зарегистрированные по месту жительства, продлившие срок временного пребывания и получившие разрешение на постоянное жительство лица.

Э.Келентерли напомнил, что в нашу страну в основном прибывают граждане из стран Европы и СНГ: "Тем не менее, в нашу страну приезжают иностранцы со всех континентов".