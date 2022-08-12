Госкомитет: Переселение жителей в Агалы продолжится

Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в городах и районах, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных пересе

Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в городах и районах, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев провел прием граждан в Гяндже.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Было отмечено, что жилые дома для вынужденных переселенцев строятся только на освобожденных территориях, и в ближайшие годы работы в этой сфере ускорятся. Во время переселения приоритет будет отдаваться тем, кто живет в наиболее тяжелых условиях в местах временного проживания.

В Зангиланском районе завершен первый этап возвращения вынужденных переселенцев в село Агалы, заложенное в концепции "Умное село", на этом этапе в селе размещена 41 семья вынужденных переселенцев. Было отмечено, что переселение жителей в Агалы продолжится.