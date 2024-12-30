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Город Шуша впервые встречает Новый год вместе с жителями

Город Шуша впервые встречает Новый год вместе с жителями Территория "Гюллю баг" в городе Шуша украшена по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Внутренняя политика
30 декабря 2024 г. 16:19
Город Шуша впервые встречает Новый год вместе с жителями

Территория "Гюллю баг" в городе Шуша украшена по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Об этом Report сообщили в Управлении Государственного заповедника города Шуша.

Сообщается, что выставка рисунков и изделий ручной работы жителей Шуши, а также различные кулинарные изделия вызывают интерес у посетителей праздничного мероприятия.

В нем принимают участие представители отелей и ресторанов, действующих в Шуше.

Различные праздничные мероприятия в городе продлятся до 13 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad Şuşa şəhəri ilk dəfə sakinləri ilə birgə Yeni ili qarşılayır

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