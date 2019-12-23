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Голосование на муниципальных выборах в Азербайджане завершилось

Голосование на муниципальных выборах в Азербайджане завершилось
© Report/ Elchin Murad

Во всех избирательных участках в Азербайджане завершился процесс голосования в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает Report, в избирательных участках приступили к подсчету голосов. 

Отметим, что по стране муниципальные выборы прошли в 5 049 избирательных участках. 

В ходе выборов по республике будет избрано 15 156 членов в 1606 муниципалитетов по 118 избирательным округам.

В выборах приняли участие 13 политических партий, регистрацию прошли 41 462 кандидата. В списки избирателей включены имена 4 972 356 лиц, имеющих право голоса. 

Для наблюдения за избирательным процессом в 1 000 участках были установлены веб-камеры, что позволило наблюдать за выборами с любой точки мира.  

В то же время, для чтения данных удостоверений личности нового поколения впервые в этом году все избирательные участки снабжены устройствами для считывания чипов. 

Напомним, что процесс голосования начался сегодня утром в 08:00.

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