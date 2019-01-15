Министр внутренних дел дал поручения Отдельному полку полиции быстрого реагирования в связи с предстоящими массовыми мероприятиями

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Рамиль Усубов дал поручения Отдельному полку полиции быстрого реагирования в связи с массовыми мероприятиями, намеченными в этом году.

Как сообщает Report, выступая на оперативном совещании, посвященном итогам работ, проведенных Отдельным полком полиции быстрого реагирования в 2018 году и предстоящим задачам, министр Р.Усубов сказал, что полк набрал большой опыт в данном направлении.

Р.Усубов отметил значимость проведения соответствующих учебных тренировок в целях повышения профессионализма и выполнения на высоком уровне задач, поставленных в связи с предстоящими международными мероприятиями - Гран-при Азербайджана "Формулы I - 2019", финальной встречей Лиги Европы УЕФА по футболу, Европейским молодежным олимпийским фестивалем и пр.