Глава МВД Азербайджана провел коллегиальное совещание

В Министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана проходит обширное коллегиальное совещание.

Как сообщает Report, на совещании под председательством министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова приняли участие члены коллегии МВД, начальники управлений и служб, ответственные сотрудники, начальники всех районных управлений, отделов и отделений полиции.

На встрече обсуждаются осуществленные за 6 месяцев 2019 года в стране меры по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, предотвращения преступлений против собственности и предстоящие задачи.