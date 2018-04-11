Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ наблюдает за президентскими выборами в Азербайджане

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Руководитель наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер наблюдает за президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает Report, К. Йонкер посетила избирательный участок №13 Насими-Сабаильского избирательного округа №23, находящегося в 23-ей средней школе Баку. Она ознакомилась с условиями, созданными на участке, а также ходом голосования.

Далее она продолжит наблюдение на ряде избирательных участков Баку.

Напомним, в состав наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ входят 28 долгосрочных и 220 краткосрочных наблюдателей.