Глава ИВ: В Лянкяране на каждом шагу сталкиваемся с плодами независимости - ФОТО

Лянкяран. 18 октября. REPORT.AZ/ В центре Гейдара Алиева в Лянкяране состоялось праздничное мероприятие на тему "Государственная независимость - национальная гордость азербайджанского народа", посвященное 18 октября - Дню независимости.

Как сообщает южное бюро Report, мероприятие вступительным словом открыл глава Исполнительной власти города Лянкяран Талех Гарашов, который отметил, что азербайджанский народ торжественно празднует 25-ю годовщину государственной независимости, являющейся историческим достижением.

Эта независимость и свобода достигнуты ценой огромных жертв, шехидов: "Лиц, руководящих страной в ту пору, занимали вопросы должностного кресла, а не национальные интересы, поэтому народ остался без должного руководства. Враги умело воспользовались этим моментом и подняли против нас армянских националистов, были совершены трагедия 20 Января, Ходжалинский геноцид, более миллиона наших соотечественников покинули свои родные края. Кроме того, в стране возникла угроза гражданской войны. В такой обстановке 30 августа 1991 года в парламенте Азербайджана была принята Декларация о независимости, а 18 октября - Конституционный акт. Таким образом, азербайджанский народ претворил в жизнь давнюю мечту. Однако, к сожалению, в 1991-1993 гг. независимость подверглась серьезным угрозам. Экономика страны разрушилась, население бедствовало и голодало. Находясь в безысходном положении, азербайджанский народ понял, что единственным выходом из сложившейся ситуации является возвращение Гейдара Алиева к политической власти. Народ обратился к своему спасителю и призвал его вернуться к власти".

Т.Гарашов подчеркнул, что в результате мудрой внешней и внутренней политики президента Ильхама Алиева, который достойно продолжает политический курс Гейдара Алиева, Азербайджан находится на пути прогресса: "Его международное влияние растет с каждым годом. Государственная программа по социально-экономическому развитию регионов Азербайджана играет важную роль в этом деле. Это можно увидеть на примере Лянкярана. В Лянкяране на каждом шагу сталкиваемся с плодами независимости".

Затем заместитель главы исполнительной власти Лянкярана Ильгар Дадашов выступил с докладом на тему "Государственная независимость - национальная гордость азербайджанского народа".

Затем поздравления выразили заведующий отделом культуры и туризма города Лянкяран Вусал Насирли и другие.