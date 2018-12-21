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    Глава ИВ Джульфинского района освобожден от занимаемой должности

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении главы Исполнительной власти Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики Шукюра Бабаева от занимаемой должности. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Шукюр Фарамаз оглу Бабаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики.  

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