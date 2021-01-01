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Глава государства: Сегодня в меняющемся мире фактор силы вышел на передний план

Глава государства: Сегодня в меняющемся мире фактор силы вышел на передний план Почему мы потеряли свои земли в первой Карабахской войне? Потому что тогдашнее руководство Азербайджана не могло выполнять свои должностные обязанности
Внутренняя политика
1 января 2021 г. 00:26
Глава государства: Сегодня в меняющемся мире фактор силы вышел на передний план
Президент Ильхам Алиев

"Почему мы потеряли свои земли в первой Карабахской войне? Потому что тогдашнее руководство Азербайджана не могло выполнять свои должностные обязанности".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Наша армия, можно сказать, была разрушена, регулярная армия не была создана, наши отважные, героические сыновья просто сражались как герои и становились шехидами, мы теряли земли. У нас не было сил. Поэтому силовой фактор выдвинулся на передний план", - подчеркнул Ильхам Алиев.

"Сегодня в меняющемся мире фактор силы, можно сказать, уже официально вышел на передний план. Я же прогнозировал это еще 10 лет назад, поэтому были мобилизованы все возможности для накопления сил. А сила – это экономика. Если экономика будет слабой, то о военной силе, политической силе не может быть и речи. Мы должны были создать экономическую независимость, и мы ее создали. Азербайджан уже несколько лет является полностью независимой с экономической точки зрения страной, ни от кого не зависит, ни от одной страны не зависит, не зависит от какой-либо международной финансовой структуры", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: “Bu gün artıq dəyişən dünyada güc amili ön plana çıxıb”

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