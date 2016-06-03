​Глава государства: Мы не зависим от чьей-либо помощи

"Мы сами можем оказать помощь тем, кому надо"

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ "От диаспорных организаций зависит многое. В особенности мы видим это в информационном обеспечении, связанном с решением армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем сегодняшнем выступлении на открытии проходящего в Баку IV съезда азербайджанцев мира.

"В то время мы недавно обрели независимость и были намного слабее, чем сейчас. Пользуясь этим, долгие годы армянская диаспора проводила против нас грязную кампанию. Составная часть кампании заключалась в том, чтобы очернить Азербайджан, представить нашу страну как антидемократическое государство, а Армению, как "страну, находящуюся в условиях блокады". Армяне пытались распространять ложную информацию об истории Нагорного Карабаха, и в некоторой степени это им удалось.

Лучше бы в 1992 году американский конгресс не принял знаменитую 907-ю поправку. Представьте себе, Армения захватывает территорию Азербайджана, учиняет Ходжалинской геноцид, изгоняет людей, проводит этническую чистку, американский конгресс принимает поправку в акт "поддержки свободы", что Азербайджан должен быть лишен помощи американского государства. Почему? Потому, что якобы Азербайджан держит Армению в блокаде. Наверное ни один парламент не видел столь бессмысленной и нечестной резолюции. Почему же это произошло? Потому, что эту ложь выдвинули принадлежащие армянскому лобби конгрессмены, занимающиеся предательством и взяточничеством. Эта грязная миссия продолжается по сей день...

Азербайджан же просто молчал. В то время у нас не было диаспоры, и управляющие Азербайджаном лица не знали, что такое управленчество. Поэтому страна находилась на краю пропасти и началась гражданская война. Эта поправка в силе по сей день. Для ее ликвидации требуются большие усилия. На первом этапе мы проявляли усилия. Потом решили, что в этом нет необходимости. Мы не зависим от чьей-либо помощи. Мы крепко стоим на ногах, и сами можем оказать помощь тем, кому надо", - подчеркнул И.Алиев.