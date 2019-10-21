Глава государства: "Должны быть предприняты дополнительные шаги, направленные на совершенствование деятельности партии "Ени Азербайджан"

Должны быть предприняты дополнительные шаги, направленные на совершенствование деятельности партии "Ени Азербайджан". Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в понедельник заместителя премьер-министра страны Али Гасанова в связи с поданным им заявлением об освобождении от должности, передает Report.

"В то же время вы играете активную роль в общественно-политической жизни, и по моей рекомендации партия "Ени Азербайджан" удостоила вас должности заместителя председателя. Это – высокая оценка вашей деятельности и большое доверие к вам как с моей стороны, так и со стороны членов партии. Уверен, что как надежный член команды вы и дальше будете продолжать свою деятельность. Считаю, что в партийной работе есть необходимость в большей активности. По моему указанию должны быть предприняты дополнительные шаги, направленные на совершенствование деятельности партии "Ени Азербайджан". В последнее время вы активнее включились в это дело, совершаете поездки по регионам. В направляемых мне справках информируете о ситуации в регионах и выдвигаете предложения, связанные с предстоящей работой.

Еще раз благодарю вас за многолетнюю работу во имя Азербайджана. Хочу выразить уверенность в том, что в будущем вы будете вносить вклад в общественно-политическую жизнь нашей страны", - отметил глава азербайджанского государства.