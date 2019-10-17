Глава государства: "Азербайджан занимает 18-е место в мире по борьбе с организованной преступностью"

Азербайджан занимает 18-е место в мире по борьбе с организованной преступностью. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на экономическом совещании от 15 октября, передает Report.

"Могу сказать, что данный отчет подготовлен и опубликован на основе результатов исследования, проведенного среди 141 страны мира. По уровню доверия населения органам полиции Азербайджан находится на 30-м месте", - отметил глава азербайджанского государства.

Он обратил внимание, что в сфере защиты прав собственности страна располагается на 37-м месте, далее продолжив тему.

"Обратите внимание, по долгосрочной стратегии правительства, то есть, государства и руководства, Азербайджан занимает 10-е место в мировом масштабе. То есть, это показывает, что продуманная долгосрочная политика осуществляется в Азербайджане на самом высоком уровне. По уровню стремления руководства к переменам, то есть, к реформам, мы находимся на 5-м месте в мире. По транспортной инфраструктуре – на 31-м месте, дорожной инфраструктуре – на 27-м месте. В прошлом отчете мы занимали 34-е, а в нынешнем – 27-е место и первое в СНГ. По уровню железных дорог мы находимся на 34-м, эффективности транспортных услуг – на 12-м месте. По коэффициенту доступности электроэнергии мы занимаем второе место в мире. Строительство в последние годы такого количества электростанций, подстанций, линий электропередачи вывело нас на второе место в мире", - заявил Ильхам Алиев.