Глава ЦИК: Поднимая шум, не удастся нас принудить к чему-либо

"От партии "Мусават" в ЦИК поступило обращение в связи с бесплатным эфирным временем".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По словам главы ЦИК, в обращении отмечается, что несмотря на регистрации кандидатов от партии по 64 избирательным округам, бесплатное эфирное время им не предоставляется. Но среди них есть самовыдвиженцы. Они думают, что раздув эту проблему они смогут ее решить. ЦИК действует согласно требованию законодательства. Поднимая шум, никто не сможет принудить нас к чему-либо".